В Москве побит рекорд 1966 года по высоте сугробов

Высота сугробов в Москве почти в два раза превысила климатическую норму и побила рекорд 1966 года. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По состоянию на 21 февраля, в Москве высота сугробов составляет 70 сантиметров при норме на эту дату в 38 сантиметров. В Подмосковье местами глубина снега достигает метра.

Гидрометцентр России прогнозирует в ближайшие дни снегопады, но уже не такие сильные, как прежде. В начале следующей недели в столичном регионе ожидается кратковременная оттепель с мокрым снегом и дождём.