Словакия пригрозила оставить Украину без электроэнергии

Словакия 23 февраля приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит подачу нефти в страну. Об этом предупредил киевские власти премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что с начала спецоперации Словакия постоянно помогает Украине, посылая ей гуманитарную помощь. Также на территории Словакии находятся 180 тысяч граждан Незалежной.

Фицо обвинил Зеленского в том, что он не хочет принимать мирный подход Словакии. Сначала Киев остановил поставки газа, причинив ущерб в 500 миллионов евро. Затем Украина прекратила транспортировку нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Также Фицо предупредил, что в случае невыполнения его условий, Словакия присоединится к Венгрии и заблокирует выделение Киеву кредита в 90 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.