Мошенник назвал себя начальником и выманил у москвича 41 миллион рублей

Мошенники выманили у москвича более 41 миллиона рулей, представившись его экс-начальником. Аферисты написали мужчине, что на его бывшей работе идёт проверка утечки персональных данных.

Это сообщение не вызвало подозрений у 65-летнего жителя Москвы. Он охотно вышел на контакт с фейковыми сотрудниками правоохранительных органов и финансовой организации.

Запугав мужчину, они уговорили его перевести все его средства в резервный фонд. Москвич снял в разных банках более 41 миллиона рублей и перевёл их на указанные мошенниками счета, сообщили в прокуратуре.