Сергей Собянин поздравил Владимира Ресина с 90-летием

Под эффективным руководством Владимира Ресина столичный стройкомплекс стал локомотивом развития экономики и города в целом. Это отметил Сергей Собянин в поздравлении с 90-летием Владимиру Ресину.

"Невозможно переоценить Вашу роль в строительстве новых жилых микрорайонов, объектов социальной, деловой, транспортной и иной инфраструктуры, в возведении храма Христа Спасителя, мемориального комплекса на Поклонной горе и других знаковых сооружений", - написал мэр в поздравительной телеграмме.

Сегодня Владимир Ресин отмечает 90-летний юбилей. Он на стыке веков более двадцати лет был главным строителем Москвы, с его именем связаны многие знаковые сооружения в столице: Третье транспортное кольцо, мемориал на Поклонной горе, восстановленный Храм Христа Спасителя. Сейчас Ресин – депутат Госдумы, советник мэра и патриарха Кирилла.