Орбан вслед за Фицо выдвинул ультиматум Киеву

Венгрия может прекратить поставки электричества Украине вслед за Словакией. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он напомнил, что Будапешт уже запретил поставлять Украине дизель, а также заблокировал кредит Киеву на 90 миллиардов евро.

Ранее сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановить поставки электроэнергии, если Украина не восстановит подачу нефти в Словакию.

Фицо обвинил Зеленского в том, что он не хочет принимать мирный подход Словакии. Сначала Киев остановил поставки газа, причинив ущерб в 500 миллионов евро. Затем Украина прекратила транспортировку нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба".

Также Фицо предупредил, что в случае невыполнения его условий, Словакия присоединится к Венгрии и заблокирует выделение Киеву кредита в 90 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.