НАСА предупредило о летающих вокруг Земли астероидах-убийцах

Ученые НАСА выступили с предостережением: число астероидов, которые потенциально угрожают Земле, намного больше, чем принято считать. По оценкам специалистов, рядом с нашей планетой движутся десятки тысяч космических тел диаметром более полутора сотен метров. Такие объекты еще называют убийцами городов: при падении они могут вызвать взрывы и серьёзные разрушения.

При этом значительная часть подобных астероидов до сих пор не обнаружен, так как они плохо отражают солнечный свет и не различимы в телескопы. Но главная проблема, по словам астрофизиков, в том, что человечество пока не располагает отработанными технологиями, которые могут предотвратить столкновение. Впрочем, ученые подчеркивают: риск глобальной катастрофы не высок, но угроза локальных ударов остаётся реальной.