Забросал противника гранатами: подвиг рядового Залетина

Младший сержант Роман Быков, действуя в составе экипажа БМП, под плотным артобстрелом и ударами вражеских дронов грамотно руководил подчинёнными. В результате наши военные отразили атаки противника, уничтожили боевую бронированную машину, шесть неонацистов и выполнили поставленную задачу.

Рядовой Артур Залетин вместе со своей группой во время атаки вражеских беспилотников оборонял наши рубежи. Заметив приближающихся боевиков, он подпустил их к своим позициям, забросал ручными гранатами и уничтожил четырёх неонацистов. Благодаря его грамотным действиям, поставленная задача была успешно выполнена.