Российские войска подступают к Славянску и Краматорску

Российские войска усиливают натиск на Славянско-Краматорском направлении. Освобождение стратегического села Приволье позволило нашим бойцам выйти на основную трассу, по которой неонацисты перебрасывали резервы. Идут штурмы на нескольких участках при поддержке ударной авиации.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик СУ-34 отправляется на очередное боевое задание. Благодаря камерам, установленным на фюзеляже и в кабинете, фиксируется весь маршрут - от взлёта с базы до выхода в заданный квадрат, в котором происходит сброс управляемых авиабомб.

Разведка докладывает - цели уничтожены. В данном случае бомбардировка осуществлялась по скоплению личного состава и техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", бойцы которой продолжают перемалывать врага в круглосуточном режиме.

Активную роль в работе наших беспилотных войск, как, впрочем, и в действиях всего фронта, конечно, играют связисты, обеспечивая группировки устойчивой и закрытой спутниковой связью. Для этого используются специализированные комплексы, которые работают при любой погоде.

Боевые задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, продолжают выполняться. И свой профессиональный праздник, День защитника Отечества, наши воины будут встречать на боевом посту.