Трамп объявил о повышении глобальных пошлин с 10% до 15%

Дональд Трамп поднял пошлины на импорт в США из всех стран мира с 10% до 15%. Об этом президент сообщил в социальной сети Truth Social.

"Я повышаю глобальную пошлину в размере 10% в отношении стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США и не несли за это никакого наказания, до в полной мере допустимого и проверенного с юридической точки зрения уровня в 15%", - написал глава Белого дома.

Накануне, 20 февраля Трамп ввёл пошлины на импорт из всех стран в размере 10%. Не прошло и суток, как президент решил прибавить к ставке ещё 5%.

Также 20 февраля Верховный суд США признал действия Трампа превышением полномочий, сообщает ТАСС. Чрезвычайные полномочия, на которые Трамп пытался опереться, по мнению суда, не оправдали себя. Правда, не ясно, что теперь будет с указами президента о повышении пошлин - останутся ли они в силе или будут отменны.