Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за разлива канализации в столичную реку Потомак, сообщило 21 февраля Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Влияние инцидента продолжается, а действия американского лидера позволяют координировать работу по их устранению.

"Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия", — говорится в сообщении Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

17 февраля Трамп сообщил о масштабной экологической катастрофе в Мэриленде из-за прорыва канализационных труб.