Путин всегда оставался честным c Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в ходе встреч со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом всегда оставался честным, заявил сам дипломат в интервью Fox News.

Он также сообщил, что новые трехсторонние переговоры по Украине могут пройти через три недели. По его мнению, впоследствии они могут привести к встрече Путина с Зеленским.

"Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели", — рассказал Уиткофф Fox News.

Кремль пока не анонсирует, где и когда будет следующий раунд переговоров по Украине, заявил 19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.