Карл III открыл доступ к секретным документам о связях Эндрю с Эпштейном

Британский король Карл III одобрил доступ полиции к документам, которые проливают свет на связи его брата Эндрю с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Как сообщает издание Observer, следователи смогут ознакомиться с электронным письмам, а также правительственными файлам времён работы экс-принца в качестве торгового представителя.

Полиция уже третий день подряд проводит обыски в бывшем доме Эндрю. По словам журналистов, во дворце опасаются, что в ходе следствия выясниться, как члены королевской семьи десятки лет закрывали глаза на деятельность родственника.

Экс-принца подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, его задержали в четверг и отпустили после многочасового допроса. Граждане возмущены ситуацией вокруг королевской семьи - у дома Эндрю в поместье Сандрингем провели акцию, надев маски с изображением короля, его супруги и принца Гарри. За последние годы они не раз оказывались в центре скандалов.