Под Липецком вместо чучела Масленицы сожгли огромную куклу Лабубу

Сегодня у православных христиан - Прощёное воскресенье. В этот день верующие просят друг у друга забыть обо всех невзгодах и обидах, чтобы с чистой душой встретить Великий пост. Он начнётся уже завтра.

Пока же - последний день Масленицы, времени, когда можно вдоволь наесться блинами. По традиции, широкие гуляния прошли по всей России. Неотъемлемая часть празднований - сжигание чучела. Оно символизирует избавление от всего старого и ненужного в преддверии весны.

В Калужской области выстроили огромный, высотой с двадцатиэтажный дом, арт-объект из башен-деревьев. А под Липецком огню предали гигантскую куклу Лабубу.