Уиткофф сделал обнадёживающее заявление об украинском урегулировании

В ближайшие недели ожидаются позитивные новости на тему украинского урегулирования. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Он не исключил, что в марте пройдут новые переговоры по Украине и они могут привести к переломному моменту, а именно – ко встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он рассказал, что надеется представить российской и украинской сторонам некие предложения, которые те сведут вместе.

Ещё Уиткофф сделал важное заявление по поводу своих многочисленных встреч с российским президентом. Спецпредставитель Трампа сказал, что Владимир Путин всегда оставался честным во время переговоров.

Последние переговоры между представителями Москвы, Киева и Вашингтона прошли в Женеве 17–18 февраля. О дате следующего раунда трёхсторонних встреч в Кремле не говорили.