Британия и её европейские союзники рассматривают возможность создания новых очагов эскалации для России вне зависимости от развития ситуации на Украине. Об этом пишут итальянские СМИ. Еврочиновники уже работают над активизацией новых фронтов напряжённости, поскольку продолжение конфликта выгодно оборонной промышленности. Не желают окончания конфронтации и те украинцы, которые при первой же возможности променяли родину на жизнь в иммиграции.

Так называемые украинские патриоты о судьбах родины пекутся на максимально удалённом расстоянии. Одни добровольцы маршируют за три тысячи километров от Украины, в солнечном Париже. Другие предпочли ещё более безопасную дистанцию – в Вашингтоне. Любая картинка с проукранских маршей, приуроченных к четвёртой годовщине спецоперации, как иллюстрация к игре - найди уклониста.

США, Чехия, Франция, Германия, практические вся Европа. Они везде кричат о том, что кто-то, разумеется, кроме Зеленского, должен остановить войну. И при этом, требуют оружия для её продолжения. Не менее 80% украинцев выступают за мирное урегулирование, готовы на утрату территорий в обмен на гарантии мира. Это данные, в том числе украинских соцопросов. 10%, которые из-за границы требуют сражаться до последнего украинца, принудительная мобилизация явно не грозит.

Главарь киевского режима прикидывается главным двигателем миротворческого процесса. Играет из рук вон плохо. Не помогает даже наглая ложь. Он, видимо, уже подзабыл, что на переговорах, кроме российской и украинской делегаций присутствует ещё и третья, американская сторона.

Впрочем, украинцы могут снова разжечь костры на Майдане. Тем более - очередная годовщина. 12 лет назад Верховная рада отстранила от власти законно избранного президента Виктора Януковича, по сути, дав старт началу госпереворота.