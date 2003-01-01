Новая волна протестов охватила Иран

Новая волна протестов в Иране. На улицах Тегерана демонстранты, большей частью студенты вузов, вступили в стычки с активистами полувоенной организации "Басидж". Столкновения начались после того, как митингующие стали выкрикивать антиправительственные лозунги.

Акции проходят на фоне обострения напряженности в отношениях Ирана и США. Вашингтон накануне выдвинул Тегерану ультиматум - в течение 15 дней заключить соглашение по ядерной сделке. В случае отказа Белый дом допустил удары по объектам на территории Исламской республики.

В последние недели США активно усиливают военную группировку на Ближнем Востоке. В регион перебрасывают десятки истребителей. В Аравийском море уже находится авианосец "Авраам Линкольн", на подходе второй корабль – "Джеральд Форд". Как отмечают эксперты, подобные силы США не собирали с момента вторжения в Ирак в 2003 году.