Представителю президента показали повреждения в Белгороде после обстрелов ВСУ

Объекты энергетической инфраструктуры Белгородской области, повреждённые в ходе варварских атак ВСУ, осмотрел полномочный представитель президента по ЦФО Игорь Щёголев. Он посетил регион в рамках рабочего визита.

Состоялось совещание с участием энергетиков и представителей власти. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков доложил Щёголеву о ходе восстановительных работ. Также рассмотрели подготовку к отопительному сезону на следующий год.

Полпред президента лично пообщался со специалистами, оценил, как ликвидируют последствия и обсудил дальнейшие действия.