Собянин рассказал о цифровизации спортивной отрасли

Чтобы сделать физкультуру и здоровый образ жизни ещё популярнее, в Москве используют цифровизацию спортивной отрасли. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, на портале sport.mos.ru доступна афиша актуальных активностей столицы. Также горожане могут пройти комплексное тестирование и получить помощь в выборе вида спорта, подобрать тренера и подходящую секцию, оплатить занятия в бассейнах.

Кроме того, на платформе ведётся запись на бесплатные тренировки в рамках проектов "Мой спортивный район", "Спортивные выходные" и "Московская ходьба".