В Москве стартовал кинофестиваль о героях Донбасса

Пронзительные истории, где за каждым кадром человеческая судьба. В Москве стартовал Международный фестиваль "RT. Док. Время наших героев." Возможность узнать правду о событиях в Донбассе, его защитниках, волонтёрах, врачах, военкорах и артистах, которые не могли остаться в стороне и не прийти на помощь людям.

В фестивальной программе - несколько десятков картин авторов из России, а также ещё из 13-ти стран. Всего же для участия в мероприятии прислали более трёх тысяч заявок из более чем ста государств.

Как отметили организаторы, потребность в информации о происходящем в Донбассе растёт во всем мире, в том числе и на Западе, где люди хотят знать неприкрытую правду о событиях.