Премьеры и мастер-классы: мировые звёзды выступают в Сочи на фестивале Юрия Башмета

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета собрал в Сочи мировых звёзд уже в 19-й раз. Перед зрителями выступают артисты и коллективы из России, Китая, Италии, ЮАР, Кубы. Программа насыщенная и включает концерты и яркие премьеры спектаклей, органный марафон, а также выступление симфонического оркестра под управлением маэстро Башмета.

В Сочи поменялась погода - в Зимнем театре дует китайский ветер. На сцене - столько гармонии, что российская премьера спектакля "Цзяннань, написанный чернилами", вызывает у зрителей шквал эмоций. Артисты восхищены таким приемом. А лучшие органисты Европы по-настоящему поражены. Они наконец-то встретились в Сочи, благодаря органному марафону.

Зимний фестиваль искусств преподносит щедрые подарки. Ильдар Абдразаков впервые в жизни исполняет мировую премьеру - басню для голоса и оркестра "Ондатра в театре". Неизменный и любимый участник - Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Он благодаря фестивалю появился на свет.

Точек притяжения у Зимнего фестиваля искусств в Сочи с каждым годом становится больше. Легендарный Морвокзал, аэропорт и впервые - железнодорожный вокзал. Там теперь звучит поэзия.

Впереди ещё много ярких событий - премьеры, мастер-классы, выставки, концерты. И каждое из них способно сделать жизнь ярче, глубже и интереснее для тех, кто готов к открытиям.