Песни, пляски и блины: Москва шумно провожает Масленицу

На улице сугробы выше человеческого роста, а Москва уже встречает весну! Масленичная неделя в городе развернулась на 30 площадках в разных районах. В центре - на Тверской площади и на площади Революции - развлекательные программы, массовые гуляния, и мастер-классы ремесленников. Пройти дистанцию, прыгая в мешке, поднять над головой бревно, чтобы согреться, не расплескать вёдра, неся их на коромысле. Традиционные народные забавы для широкой русской души. Ну, и конечно блины. Их тут великое множество - не менее 50 разновидностей.

Будущие повара Надежда и Павел пытаются разрешить давний спор – каким должен быть блин на Масленицу? Павел верит – если послаще, то и весна будет ранняя. Надежда считает, что блин должен быть в первую очередь красивым: за окном и так хмуро, поэтому в главное блюдо Масленицы надо добавить красок. А точнее пятен. Например, как у леопарда. Причём, как оказалось, ничего сложного в приготовлении двухцветного блина нет. Всего-то и потребуется - немного какао и сноровки.

Такими "леопардовыми" блинами на этой неделе пытались удивить и блогеры в соцсетях, и столичные рестораны. Масленица - отличный повод заманить к себе клиентов, поэтому над разнообразием традиционного блюда в гастрономической индустрии работают целые лаборатории. Секрет рецепта самого вкусного блина - три яйца, немного муки, молоко, соль и сахар по вкусу. Кажется, всё просто. Но каждый повар как один заявляет - блин получится настоящим, только если в оригинальную рецептуру добавить капельку своей души.

Главное огненное действо развернулось в Подмосковье. Чтобы посмотреть, как будут сжигать самое большое в России чучело Масленицы, в Горках Ленинских собралось несколько тысяч человек. Все окунулись в атмосферу праздника. Для тех, кто только знакомится с русскими традициями, гуляния и вовсе стали культурным шоком.

Масленица объединяет. Впервые с 1863 года одновременно будут проходить православный Великий пост, мусульманский Рамадан и Лунный, или как его у нас называют, китайский Новый год. В следующий раз такое повторится лишь в 2189 году.