Чем живёт Строгино - район с лучшими в Москве пейзажами

Этот район называют местом с лучшими в городе пейзажами. Здесь нет вредных производств, зато много зелёных зон и спортивных объектов. Когда-то тут любили бывать певец Шаляпин, художник Васнецов и меценаты братья Третьяковы. А сегодня здесь мечтают жить любители сноукайтинга и синхронного плавания. Всё это - о районе Строгино.

Олимпийская чемпионка Мария Киселёва свою школу синхронного плавания называет семьёй. Вот так запросто может заглянуть на тренировку и - моментально нырнуть в работу. Этот бассейн во дворце спорта "Янтарь" строили специально для синхронисток - идеальный размер, глубина, трибуны, чтобы можно было проводить соревнования. Уже 16 лет здесь с самого юного возраста ведут к высоким достижениям.

Без любви побед не бывает - это точно знает трёхкратная чемпионка Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира и обладательница многих других титулов. Поэтому главные задачи центра - привить любовь к спорту и научить трудиться.

Рукоделие и творчество, кулинарные эксперименты, а главное - душевное общение. Зоны отдыха и спорта, библиотека и уютные гостиные в Культурном центре "Строгино" никогда не пустуют. Отсюда можно прогуляться к народному мемориалу "Дорога жизни" - его восстановили по просьбам жителей района накануне Дня Победы. А совсем рядом - живописная Строгинская пойма. Отдыхать в этих местах, среди живописных окрестностей, москвичи полюбили ещё в советское время. И сегодня сложно поверить, что водоём этот - рукотворный: в 1960-е здесь добывали песок для нужд строительства.

Москва тогда активно прирастала новыми районами. Так образовался карьер округлой формы. С водой связано и название района - с XVI века здесь была деревня Острогино. По одной из версий, от слова "острогА" - орудия, с помощью которого жители ловили рыбу в Москве-реке.

Сегодня под водой - Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном - кипит работа. Здесь прокладывают двухкилометровый тоннель между будущими станциями "Серебряный бор" и "Строгино" Рублёво-Архангельской линии. Сложнейшая инженерная задача! Новая линия метро свяжет деловой центр "Москва-Сити" и микрорайон Рублёво-Архангельское. Первый участок планируют открыть уже в этом году. Станция "Строгино" расположится на Строгинском бульваре - её соединят переходом с существующей станцией Арбатско-Покровской линии.