Собянин рассказал о работе подводников на строительстве метро

Сергей Собянин назвал одну из самых сложных, опасных и уникальных профессий людей, строящих метро, это кессонщик. Подводники трудятся в экстремальных условиях и под избыточным давлением.

От них зависит бесперебойность работы тоннелепроходческих комплексов. Кроме кессонщиков ремонтировать режущий инструмент не может никто.

Для таких работ под землёй создаётся воздушный пузырь, из которого вытесняется вода, создавая условия для нахождения человека в полости тоннеля в специальной барокамере, отметил мэр.