Армия России ударила по объектам ВПК Украины

Армия России нанесла точечные удары по объектам ВПК и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

Также в ежедневной сводке военного ведомства о ходе спецоперации говорится о том, что российские войска поразили логистический центр и место хранения беспилотных летательных аппаратов, технику и живую силу противника.

Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 326 беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.