На Солнце исчезли все пятна

На Солнце впервые за четыре года пропали все пятна. Диск светила выглядит девственно чистым. Это заметили учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты говорят, что сейчас Солнце представляет собой идеальный диск без каких-либо особенностей. А ведь пятна на светиле – его неотъемлемая часть.

Обычно полное исчезновение пятен происходит во время крайне низкой активности, то есть в годы солнечного минимума. Сейчас, наоборот, время активности, поэтому вид Солнца стал неожиданным для учёных.