Мошенники атаковали женщин перед 23 февраля

Мошенники активизировались перед Днём защитника Отечества. Аферисты атакуют россиянок через поддельные маркетплейсы.

О технологии обмана рассказали в Роскачестве. Женщинам рассылают сообщения с приглашением пройти тест и поделиться данными своего партнёра, мужа или молодого человека. После заполнения анкеты преступники формируют персональную подборку товаров для конкретного мужчины.

Кульминацией обмана становится отправка жертве ссылки на фишинговый сайт популярного маркетплейса. Далее мошенники воруют данные банковских карт и похищают средства с них.