Бортников указал на британский след в покушении на генерала Алексеева

В покушении на генерала Владимира Алексеева виден британский след. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.

"Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь", — сообщил Бортников в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Покушение на первого заместителя начальника ГУ Генштаба Вооружённых сил Владимира Алексеева было совершено 6 февраля. Убийца поджидал его в подъезде жилого дома и выстрелил в военного несколько раз из пистолета Макарова с глушителем.

Раненого генерала быстро доставили в больницу, где врачи провели сложную операцию. После неё Алексеева ввели в искусственную кому. Через сутки он пришёл в сознание.

8 февраля были задержаны исполнитель и пособник покушения на генерал-лейтенанта. Ещё одна предполагаемая участница преступной схемы скрылась на Украине. Киллера передали российской стороне власти ОАЭ, куда он сбежал после совершения преступления.