Собянин сообщил о сбитых на подлёте к Москве беспилотниках

Средства ПВО сбили на подлёте к Москве семь вражеских беспилотников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По информации мэра, на место падения обломков выдвинулись специалисты экстренных служб.

В свою очередь, Росавиация сообщает, что в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево введены ограничения на приём и выпуск самолётов.

ОБНОВЛЕНИЕ: С 15:51 до 15:58 Сергей Собянин сообщил о ликвидации ещё трёх летевших к Москве дронов. Общее число сбитых 22 февраля в Московском регионе беспилотников достигло десяти.