Ночью 23 февраля силы ПВО России сбили в регионах 152 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 152 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 12 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Крыму, на Кубани, в Татарстане, Белгородской, Саратовской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Тульской и Тверской областях.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Ижевска, Калуги, Ярославля, Пензы и Саратова.

Локальное возгорание произошло в промзоне Альметьевска в Татарстане в результате падения обломков БПЛА.