Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Владимир Путин назвал 23 февраля одним из значимых государственных праздников.

В своём поздравлении президент отметил, что современное поколение воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками, и в ходе спецоперации героически отстаивает интересы России. В умении побеждать - колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества, отметил глава государства.

Он поблагодарил всех воинов России за доблестную службу и пожелал всего самого доброго их семьям, родным и близким. "Народ России – с вами и верит в вас!", - заключил Путин.

В преддверии праздника лучшим воинам вручили государственные и ведомственные награды. Среди награждённых - участники освобождения Часова Яра, они удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость", "За боевые отличия", "За штурм".