Удары по тыловым районам ВСУ этой ночью нанесли российские войска. Взрывы гремели в Запорожье и Павлограде, а также в Николаевской и Одесской областях. Целью атаки была логистическая инфраструктура противника.

В зоне ответственности "Центральной" группировки работают вертолёты "Ми-28". Во время боевого вылета экипаж "Ночного охотника" уничтожил личный состав и бронетехнику националистов.

На Запорожском участке фронта наши подразделения развивают наступление в районе сразу нескольких населённых пунктов. Продвижение пехоты прикрывают расчёты гаубиц "Акация". Точными выстрелами они срывают ротации вражеских отрядов и пресекают попытки боевиков перейти в контратаку.