Собянин: Проект "Учебный день в музее" набирает популярность в Москве

В столице продолжает пользоваться популярностью проект "Учебный день в музее", стартовавший еще в 2017 году. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы начали его в 2017 году, чтобы у школ была возможность проводить интерактивные занятия среди экспонатов. Так ребята расширяют знания, полученные за партой, – соприкасаются с искусством, историей и другими науками. Учителя могут заполнить заявку на сайте проекта и там же взять материалы для подготовки к уроку", – написал мэр.

География проекта продолжает расширяться. В первом учебном полугодии мероприятия посетили уже более 60 тысяч учащихся.

"Количество школ-участников достигло почти 300. Чаще всего ребята ходили в Мемориальный музей космонавтики, Московский зоопарк и Государственный музей спорта", - говорится в сообщении.

В декабре Собянин открыл музейно-выставочный центр "Зиларт". В музее запланирована насыщенная просветительская программа для посетителей всех возрастов.