Захарова объяснила, как Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы

Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, этому способствовала многолетняя позиция Москвы.

"Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры, с ними бы вели себя так, как, собственно говоря, формулировали западники неоднократно - как с теми, кто в меню. А сейчас с ними общаются как с теми, кто за столом переговоров. Есть разница", - сказала она (цитата по ТАСС).