Секретная служба застрелила мужчину, рвавшегося в резиденцию Трампа

В США сотрудники Секретной службы застрелили мужчину, пытавшегося проникнуть в поместье президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом рассказал пресс-секретарь Службы Энтони Гульельми.

"Вооруженный мужчина был застрелен агентами Секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Как отмечается, у злоумышленника при себе находились пистолет и канистра. Их изъяли для следствия.

Ранее два человека погибли в результате стрельбы в Брауновском университете в США. Инцидент произошел во время выпускных экзаменов.