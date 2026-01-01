Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что современное поколение воинов России достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками.

"2026 год объявлен Годом единства народов России. Мы чтим эту священную сплоченность и знаем, что испокон веков на защиту страны поднимались люди разных национальностей и вероисповеданий. Чувство патриотизма, ответственность за судьбу Родины скрепляли их единство, вдохновляли на ратные подвиги и великие, бессмертные победы", — сказал в Владимир Путин.

Он почтил память всех павших воинов и поблагодарил защитников, которые сражаются сейчас на СВО. Президент также сказал, что Россия продолжит наращивать свою военную мощь, в том числе ядерную триаду.