Силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА за три часа

22 февраля в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 36 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 15 БПЛА над территорией Белгородской области;

— шести БПЛА над территорией Московского региона, в том числе четырех, летевших на Москву.

— шести БПЛА над территорией Воронежской области;

— пяти БПЛА над территорией Калужской области;

— двух БПЛА над территорией Брянской области.

По одному БПЛА сбили над территориями Курской и Тверской областей.