В Мексике идут масштабные беспорядки из-за убийства наркобарона Эль Менчо. Преступники перекрывают трассы, жгут машины, заправки и магазины, ведут стрельбу в городах.

Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о ликвидации лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско". После этого члены картелей начали устраивать поджоги и угрожать гражданским.

США предоставили разведывательную поддержку правительству Мексики в операции по ликвидации наркобарона Эль Менчо, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

"Секретариат национальной обороны сообщил об операции, проведенной сегодня утром федеральными силами, которая привела к различным блокадам и другим реакциям. Существует абсолютная координация с правительствами всех штатов; мы должны оставаться информированными и спокойными", — написала 23 февраля президент Мексики Клаудия Шейнбаум в соцсети X.

Посольство РФ в Мексике призвало россиян воздержаться от поездок в штат Халиско. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.