В Подмосковье захоронили останки лётчиков-героев 1941 года

В канун Дня защитника Отечества на военном мемориале под Москвой предали земле останки лётчиков, погибших осенью 1941 года при выполнении боевого задания в Ленинградской области. В прошлом году поисковики обнаружили место гибели экипажа дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф и установили имена лётчиков. Тогда же стало известно, что командир Василий Гречишников ещё в самом начале войны получил звезду Героя Советского Союза.

Лётчики, не раздумывая ни секунды, направили горящий самолет в колонну вражеской бронетехники. В последний путь их провожают спустя почти 86 лет, торжественно, с воинскими почестями. На церемонии прощания - высшие офицеры, курсанты военных училищ, и те, для кого присутствовать там особенно важно - родственники героев. Событие объединило сразу несколько семей и поколений.

Василий Гречишников, Александр Власов, Матвей Семенков и Николай Бураков - экипаж дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф. В октябре 1941 года улетел выполнять очередную боевую задачу, но так и не вернулся. Родственники уже и не рассчитывали найти своих героев. Восемьдесят с лишним лет военные во всех официальных документах числились как пропавшие без вести.

Обломки самолёта обнаружили на границе Ленинградской и Новгородской областей. Поисковики знали, что в этом районе шли ожесточённые сражения. Активно работала наша авиация. Было уничтожено огромное количество техники противника. Когда нашли точное место падения бомбардировщика, то сразу поняли, что там уже побывали мародёры. Охотники за металлом в первые годы после войны разобрали самолёт на запчасти. Крупные и наиболее ценные детали продали. Поэтому поисковым отрядам надеться приходилось только на удачу.

На месте обнаружили останки всего экипажа. Поисковики установили личность каждого из четырёх военных. Командир - легендарный лётчик Герой Советского Союза Василий Гречишников. Он по указу Сталина, провёл несколько бомбардировок Берлина в августе 1941 года. За что и был награждён.

В тот день они вообще не должны были лететь. Валил густой снег, видимость - нулевая. Но Гречишников принял решение отработать по колонне бронетехники на предельно малой высоте - всего двести метров. В этот момент самолёт стал удобной мишенью для артиллерии. Гречишников направил самолёт прямо в колонну вражеской техники. Об этом подвиге и в советские времена знали многие. Особенно, конечно, родственники героев. Для них это не только история страны, но и семьи.

По решению президента, церемония перезахоронения останков экипажа ДБ-3Ф прошла на военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах.