Беспорядки в Мексике: российские туристы застряли в аэропортах

Погромы и беспорядки охватили сразу восемь мексиканских штатов после убийства военными главы одного из крупнейших наркокартелей страны. Немесио Сервантес, более известный под прозвищем Эль Менчо был самым разыскиваемым преступником Мексики.

Сразу после его смерти члены картеля развернули настоящие боевые действия с применением тяжёлого вооружения и бронетехники. Они блокируют дороги, жгут автомобили, атакуют туристические объекты, стреляют по силовикам и гражданским лицам. Нарушена работа аэропортов, самолёты горят прямо на взлётной полосе.

Туристы, среди которых есть и около пяти тысяч россиян, не могут вылететь домой. Наше посольство призывает соотечественников не посещать опасный регион. В стране объявлен красный код опасности. На помощь полиции направлены подразделения военных и Национальной гвардии.