Собянин поздравил москвичей с 23 февраля

Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Мэр Москвы Сергей Собянин в своём поздравлении подчеркнул: это праздник мужества, стойкости и патриотизма.

Наша страна преклоняется перед героизмом фронтовиков Великой Отечественной, отстоявших родную землю и принёсших мир народам планеты. И сейчас гордится подвигами участников спецоперации, которые сражаются за суверенитет и будущее России, сказал Собянин.

Владимир Путин, поздравляя россиян, назвал 23 февраля одним из значимых государственных праздников. Президент отметил, что современное поколение воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками, и в ходе спецоперации героически отстаивает интересы России.

В преддверии праздника лучшим воинам вручили государственные и ведомственные награды. Среди награждённых - участники освобождения Часова Яра, они удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость", "За боевые отличия", "За штурм".