В Брюсселе возникла заминка с принятием нового пакета антироссийских санкций

Министры иностранных дел стран ЕС прибывают сегодня в Брюссель на заведомо провальную встречу. Глава европейской дипломатии Кая Каллас уже признала: главных целей, вероятно, достичь не получится. Речь идёт о согласовании 20-го пакета антироссийских санкций и предоставления Украине кредита в 90 миллиардов евро.

Накануне резко против выступила Венгрия. Глава МИДа Петер Сийярто пригрозил блокировать все решения о поддержке Киева, пока режим не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Солидарность выразили и в Братиславе. Полностью прекратить поставки аварийной электроэнергии на Украину призвал госкомпанию Словакии премьер республики Роберт Фицо.