Путин вручил в Кремле награды героям спецоперации

По случаю Дня защитника Отечества Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и Ордена Мужества. На торжественной церемонии президент отметил, что сегодня в самом сердце столицы собрались профессионалы с огромным опытом и безупречной выручкой. Это командиры, которые с самого начала спецоперации ведут бой рядом с солдатами, делят с однополчанами все испытания.

Президент подчеркнул: сейчас в зоне СВО наши бойцы, вся Россия сражается за свое будущее, за независимость, за правду и справедливость.

"Ваши грамотные и смелые действия, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции наших войск на самых напряжённых участках и направлениях", - сказал Верховный главнокомандующий.

От отметил, что бойцы твёрдо стоят за Россию и поблагодарил военных за отвагу, верность присяге и заветам предков.