Собянин рассказал о том, как москвичи поддерживают участников СВО

Москвичи поддержали участников спецоперации перед Днём защитника Отечества. Сергей Собянин сообщил, что молодые жители столицы в преддверии праздника создали больше 20 тысяч открыток с тёплыми пожеланиями и словами благодарности.

Военных поздравили с праздником участники популярного в Москве проекта "Миллион призов". Они перевели полученные баллы в благотворительные фонды, отметил мэр.

Фермеры столичных ярмарок провели сбор гуманитарной помощи и отправили в зону спецоперации алтайский мёд, сухофрукты и орехи, картофель, яблоки, домашние соленья и варенье.