Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Президент в День защитника Отечества почтил память павших воинов минутой молчания.

Ранее Путин вручил в Кремле государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и Ордена Мужества. На торжественной церемонии президент отметил, что сейчас в зоне СВО наши бойцы, вся Россия сражается за своё будущее, за независимость, за правду и справедливость.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём поздравлении с праздником сказал, что Россия преклоняется перед героизмом фронтовиков Великой Отечественной, отстоявших родную землю и принёсших мир народам планеты.

В преддверии праздника на линии соприкосновения в зоне спецоперации лучшим воинам вручили государственные и ведомственные награды. Среди награждённых - участники освобождения Часова Яра, они удостоены орденов Мужества, медалей "За отвагу", "За храбрость", "За боевые отличия", "За штурм".