В Подмосковье мужчина катал детей на привязанной к машине ватрушке: погибла его 8-летняя дочь

Восьмилетняя девочка погибла в Мытищах после катания на тюбинге за автомобилем. 40-летний мужчина привязал ватрушку к внедорожнику и катал нескольких детей по улицам коттеджного посёлка Пестово.

В какой-то момент ватрушка с детьми попала под колёса машины. Дочь водителя получила травмы, несовместимые с жизнью.

Отец доставил её в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, ребёнок скончался в реанимационном отделении.

Проверку и установление обстоятельств инцидента взяла на себя подмосковная прокуратура. Уже известно, что мужчина не употреблял спиртные напитки и был трезв.