Мошенники мстят россиянам, которых не удалось обмануть

Мошенники начали мстить не попавшимся на их уловки россиянам. В ход идёт психологическое давление, сообщает сервис Smart Business Alert.

Тем, кто отказывается сообщать коды из СМС и прерывает разговор, аферисты создают дополнительные проблемы. Используются две схемы. Первая - так называемый SMS-бомбинг. В этом случае на номер человека начинают массово поступать сообщения и звонки от различных сервисов.

Вторая схема - переводы небольших сумм через систему быстрых платежей с провокационными комментариями, например, с упоминанием запрещённых веществ или продажи банковской карты.

В любом случае специалисты советуют не поддаваться на провокации, а в случае угроз обращаться в правоохранительные органы.