ЕС продлил санкции против России ещё на год

Евросоюз продлил действие своих санкций против России до 24 февраля 2027 года. Об этом говорится в опубликованном решении на сайте Официального журнала ЕС.

Также ЕС вне 20-го пакета ввел санкции против восьми российских силовиков и сотрудников судебной и пенитенциарной системы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.