Путин пообещал вдовам военных постоянную заботу государства

Владимир Путин пообещал требовать от всех уровней власти уделять внимание поддержке вдов военных. Президент в День защитника Отечества встретился в Кремле с вдовами военнослужащих, погибших на спецоперации.

Глава государства пообещал, что Родина, которую защищали погибшие герои, всегда будет рядом с вдовами военнослужащих.

"К сожалению, с вами нет ваших защитников, защитников ваших семей, но Родина, защищая которую они ушли из жизни, всегда будет рядом с вами", - сказал президент.

Ранее Путин в Кремле вручил награды лучшим военным и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

В своём поздравлении с 23 февраля президент отметил, что современное поколение воинов достойно продолжает традиции доблести и чести, завещанные предками, и в ходе спецоперации героически отстаивает интересы России. В умении побеждать - колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества, отметил глава государства.