Собянин рассказал о благоустройстве Екатерининского парка

В этом году московские власти приступят к работам по благоустройству Екатерининского парка – одного из старейших усадебных парков столицы. Об этом сообщил на своём сайте Сергей Собянин.

В этом парке у метро "Достоевская" проходят реабилитацию ветераны боевых действий. Им требуются возможности для активных занятий спортом.

С учётом этой специфики преображение Екатерининского парка начнётся с создания безбарьерной среды для ветеранов. Также тут появятся тренажёры для людей с ограниченными возможностями.

Ещё специалисты сохранят и восстановят утраченные элементы планировочной композиции и создадут комфортное общественное пространство.