Российская армия нанесла удары по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, Днепропетровской, Харьковской областях. В Одесской поражен военный аэродром Благоево. Это ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре в нашей стране.

А сейчас о ситуации на передовой - российские войска ведут наступательные действия на нескольких участках. В зоне ответственности группировки "Восток" экипаж Су-34 отработал по складу с боеприпасами и беспилотниками противника. Удар нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

На Красноармейском направлении отличились операторы БПЛА пятой гвардейской мотострелковой бригады. Они выявили и уничтожили сеть замаскированных вражеских антенн-ретрансляторов, нарушив управление подразделениями ВСУ.

В Харьковской области пункты временной дислокации, опорники и позиции боевиков в ходе массированного удара ликвидировали расчеты "Ураганов" группировки "Север". Кадры видеоконтроля подтвердили - реактивные снаряды легли точно в цель. Точки, выбранные для стрельбы, "Ураганы" меняют иногда до десяти раз в сутки.

А это совместные действия артиллеристов и расчетов "Орланов" группировки "Запад". Наши "птицы" способны залетать в глубокий тыл противника и выявлять координаты, в том числе в условиях радиопомех, создаваемых вражескими РЭБ. В этот раз по целям отработали снарядами "Краснополь". Точность ювелирная, и тактика ВСУ - укрываться в домах мирных жителей - становится бессмысленной.